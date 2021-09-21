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وزير المالية ناعيًا المشير طنطاوى: رحلة خالدة من البطولات الوطنية والأمجاد العسكرية

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وزير المالية ناعيًا المشير طنطاوى: رحلة خالدة من البطولات الوطنية والأمجاد العسكرية وزير المالية ناعيًا المشير طنطاوى: رحلة خالدة من البطولات الوطنية والأمجاد العسكرية

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نعى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذين صنعوا لمصر تاريخًا خالدًا تتحاكى به كل الأجيال.

وأكد الوزير، في بيان الثلاثاء، أن فقدت رجل دولة من طراز فريد، بعد رحلة حافلة بالبطولات والأمجاد العسكرية والعطاء الوطنى العظيم الذي سيظل خالدًا بأحرف من نور في ذاكرة الوطن، وقد نجح في إدارة شؤون البلاد في أصعب الفترات، بحكمة بالغة، ليؤكد مجددًا قدرة مصر، بأبنائها ورجالها البواسل، على تجاوز المحن، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المصرى اليوم

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