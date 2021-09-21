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وزيرة الثقافة تنعى المشير طنطاوي: « فقدت رجلًا من أخلص أبنائها»

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وزيرة الثقافة تنعى المشير طنطاوي: «مصر فقدت رجلًا من أخلص أبنائها» وزيرة الثقافة تنعى المشير طنطاوي: « فقدت رجلًا من أخلص أبنائها»

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نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع القطاعات الفنية والثقافية، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقالت «عبدالدايم» في برقية، الثلاثاء، إن « فقدت رجلًا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه، حيث لعب دورًا تاريخيًا للحفاظ على البلاد في أوقات عصيبة، فهو قائد ورجل دولة من طراز خاص، وأحد أبطال حرب اكتوبر المجيدة»، داعية «الله ان يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان».

كان المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، قد توفي، فجر الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عامًا.

المصرى اليوم

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