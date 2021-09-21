«برلمانية الوفد» و«شباب النواب» ينعيان «طنطاوى»: سجل اسمه في صفحة الشرف

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نعى النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ببالغ الحزن وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى «الأسبق» الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال «حسين» في نعيه إن مصر فقدت رجلا من أعظم رجالاتها وبطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة التي سطر خلالها ملاحم وبطولات واستمر في الفداء والتضحية وخدمة وطنه خلال فترات صعبة للحفاظ على مصر آمنة.

واضاف:«أنعي ببالغ الحزن والأسى، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وأدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله للوطن».

كما نعي النائب سيلمان وهدان رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد في البرلمان باسمه وباسم الهيئه البرلمانيه للوفد بمجلس النواب، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، قائلا إن دورة التاريخي سيظل محفورا في قلوب المصريين وان مواقفه ستظل نبراسا للأجيال القادمة من أبنائه في القوات المسلحه تتدراسها الأجيال جيل بعد جيل .

وتقدم وهدان بخالص العزاء والمواساة إلى الرئيس السيسي والي الشعب المصري والقوات المسلحه في وفاة الفقيد، مشيراً بأن تاريخه الوطني المشرف في حرب اكتوبر أو في فترة توليه زمام البلاد في 2011 كان نعم القائد ونعم الأب واستطاع الوصول بالوطن إلى بر الأمان .

وتابع وهدان أن التاريخ المصري دون اسم طنطاوي في صفحة الشرف مع كل العظماء الذين أفنوا حياتهم فداء للوطن ننعيه والوطن ينعيه وندعو له أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، لما قام به من أدوار ومواقف تاريخيه وطنيه كانت فارقه في عمر الوطن