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ضبط المتهمين بسرقة توك توك تحت تهدي السلاح النارى بمدينة نصر

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ضبط المتهمين بسرقة توك توك تحت تهدي السلاح النارى بمدينة نصر ضبط المتهمين بسرقة توك توك تحت تهدي السلاح النارى بمدينة نصر

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كشف رجال المباح بالقاهرة ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتعرضة لواقعة سرقة مركبة "التوك توك " قيادته كرهاً عنه، عقب إستقلال شخصان صحبته من دائرة قسم شرطة المرج وصولاً لمنزل منطقة المساكن بالطريق الدائرى بدائرة القسم، وإستيقافهم بالمكان المشار إليه من قبل آخرين مُنتحلين صفة رجال شرطة، والإستيلاء منه على مركبة التوك توك قيادته وهاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لأربعه منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش محلى الصنع - عدد 5 طلقات لذات العيار - الهاتف المحمول المستولى عليه).

المصرى اليوم

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