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«الداخلية»: ضبط مصنع للمصنوعات الجلدية دون ترخيص بالقاهرة

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«الداخلية»: ضبط مصنع للمصنوعات الجلدية دون ترخيص بالقاهرة «الداخلية»: ضبط مصنع للمصنوعات الجلدية دون ترخيص بالقاهرة

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تمكنت إدارة مباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط(مسئول عن مصنع مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر لتصنيع الأحذية مستخدماً خامات رديئة، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (1536 متر جلد طبيعى- 6000 قطعة إكسسوارات مصنوعات جلدية- 300 قطعة مصنوعات جلدية- 850 بكرة خيـــــــط «وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها»- 33 ماكينة تصنيع).
وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية وإدارة المنشآت الصناعية والتجارية بدون ترخيص وجرائم الغش التجارى.

المصرى اليوم

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