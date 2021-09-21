مصرع 4 أشخاص وإصابة 18 في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

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لقى 4 أشخاص مصرعهم اليوم في الوادي الجديد ،واصيب ١٨ اخرين في حادثين منفصلين بالداخلة والفرافرة وتم نقل المصابين والتحفظ على جثث المتوفين بالمستشفيات ،وتحرير محضرين بالحادثين واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حيث لقى 3 اشخاص مصرعهم بينما أصيب ٨ آخرين وذلك في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق مدينة موط- المطار بمركز الداخلة حيث كانت السيارة تقل عدد من العاملين في مزرعة نخيل بطريق مدينة موط- المطار وتتبع إحدى الجمعيات الخيرية في مركز الداخلة.

وكان اللواء محمود فاورق، مدير امن الوادى الجديد، قد تلقى بلاغاً يفيد إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق مدينة موط- المطار بمركز الداخلة، واسفر الحادث عن وفاة 3 اشخاص وهم عبدالرحمن فوزى احمد، ومحمد سعد محمد عمران، عبدالله حسن ابوالسعود، وجميعهم من قرية القلمون بمركز الداخلة، بينما اصيب 8 آخرين بكسور وجروح وسحجات وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام، وإيداع جثامين المتوفين بمشرحة المستشفى.

فيما لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 10 آخرون بينهم 6 اطفال، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، بمركز الفرافرة ،حيث تلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة انجدة يفيد بوصول جثة شاب ومصابين لمستشفى الفرافرة المركزي. ب

وتبين تصادم سيارة أجرة ميكروباص، بسيارة نقل بمدينة الفرافرة أسفر عن مصرع نعمان أحمد حمدي، 23 عامًا، من مركز البداري بأسيوط، وإصابة كل من راضي سيد كام،20 عامًا، محمد أبوطالب محمد 19 عامًا، عبدالعزيز عابد فتحي 13 عامًا، أسامة عمر عيد 27 عامًا، حسن عبدالعظيم الدرديري 14 عامًا، علاء ماهر على 13 عامًا، حازم صلاح السيد، 19 عامًا، خالد صلاح السيد 14 عامًا، أحمد ماهر اسماعيل 16 عامًا، حسين الدرديري أحمد 17 عامًا، بجروح وكدمات واشتباه كسور متفرقة بالجسم، وجميعهم من محافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقي العلاج، وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى أسيوط الجامعي.