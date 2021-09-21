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نادي مجلس الدولة ناعياً المشير طنطاوي : تحمل الكثير من الصعاب وحافظ علي سلامة الوطن

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نادي مجلس الدولة ناعياً المشير طنطاوي : تحمل الكثير من الصعاب وحافظ علي سلامة الوطن نادي مجلس الدولة ناعياً المشير طنطاوي : تحمل الكثير من الصعاب وحافظ علي سلامة الوطن

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نعي نادي قضاة مجلس الدولة رئيساً وأعضاءً المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال النادي في بيان له: نتقدم بخالص العزاء للدولة المصرية ولقواتنا المسلحة- قيادةً وضباطاً وجنوداً- ولأسرة الفقيد الراحل الذي قدم خدمات جليلة لوطنه، فقد كان بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيد الذي أعاد لمصرنا ولأمتنا العربية كرامتها وكبريائها، كما كان له دور كبير في إدارة الدولة المصرية خلال فترة عصيبة من تاريخها الحديث، حيث تولى رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار البلاد في الفترة الانتقالية وواجه الكثير من الصعاب إلا إنه – وبإخلاص وأمانة – حافظ على سلامة وأمن الوطن.

ودعا مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي المولي عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بالعفو والمغفرة ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

المصرى اليوم

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