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تأجيل إعادة محاكمة 19 متهمًا في «أحداث شغب مطاي» بالمنيا لدور نوفمبر

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تأجيل إعادة محاكمة 19 متهمًا في «أحداث شغب مطاي» بالمنيا لدور نوفمبر تأجيل إعادة محاكمة 19 متهمًا في «أحداث شغب مطاي» بالمنيا لدور نوفمبر

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أجلت محكمة جنايات المنيا، الثلاثاء، جلسات إعادة محاكمة 19 متهما، بينهم متهمان محبوسان احتياطيا، و17 مفرجا عنهم، لتورطهم في أحداث اقتحام وحرق شرطة مطاي، وقتل العميد مصطفى العطار، نائب المأمور، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، سبق معاقبتهم بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، لدور شهر نوفمبر المقبل، لفتح باب المرافعة.

عقدت هيئة المحكمة جلساتها برئاسة المستشار سليمان الشاهد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل شعبان، وأحمد عبدالعزيز، وأحمد حنفي، وأمانة سر، محمد مصطفى هارون، على حسن، وسط إجراءات أمنية ووقائية من وباء كورونا المستجد، حيث استعرضت القضية، والحكم الصادر.

كانت محكمة جنايات المنيا عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد والمشدد، قبل 5 سنوات، وتم القبض على المتهمين، وإعادة إجراءات محاكمتهم، حيث تم الإفراج عنهم، وحبس 2 احتياطيا على ذمة القضية.

المصرى اليوم

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