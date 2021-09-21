الحبس عاما لمبيض محارة بتهمه التنقيب عن الأثار في حلوان

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة «حمدى –ع» مبيض محارة ،بالحبس مع الشغل لمدة عاما ، في اتهامه بالتنقيب عن الاثار في حلوان .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لإنه في يوم 26 ابريل الماضى ، أجرى عملا من اعمال الحفر بقصد الحصول على الأثار دون ترخيص من المجلس الأعلى للأثار بقصد البحث والتنقيب عن الأثار، كما أنه احرز قطع أثرية بقصد الإتجار.

وقال مدير إدارة الاحراز والمضبوطات الاثرية خلال الادلاء بشهادته بانه تولى وباقى أعضاء اللجنه فحص القطع الاثرية المضبوطة والتي ثبت أثريتها وتبين أنها ترجع للعصرين اليوناني والرومانى والعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة وتخضع لقانون حماية الأثار.

وقال مفتش الأثار بمنطقة اثار حلوان ، إنه بانتقاله لمعاينة محل الواقعة نفاذا لقرار النيابة العامة وقد ثبت أن طبيعة الحفر المشاهد بمحل الواقعة يعد تنقيبا عن الأثار بطريقة عشوائية ويبتعد مكان الحفر عن أقرب منطقة أثرية بما يقرب اثنان كيلومتلى