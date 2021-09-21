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النيابة الإدارية تنعي المشير طنطاوي : ستظل ذكراه رمزا للوطنية والبطولة

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النيابة الإدارية تنعي المشير طنطاوي : ستظل ذكراه رمزا للوطنية والبطولة النيابة الإدارية تنعي المشير طنطاوي : ستظل ذكراه رمزا للوطنية والبطولة

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نعت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبوزيد رئيس الهيئة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع أعضاء الهيئة حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقدمت هيئة النيابة الإدارية رئيسا وأعضاء خالص التعازي للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، ولقادة القوات المسلحة المصرية ورجالها الأبطال، ولشعب العظيم في وفاة إبناً من أبنائها الأبرار.

والذي فاضت روحه إلى بارئها بعد حياة حافلة كان فيها رمزاً للبطولة والتضحية، خاض فيها حروب مصر في الدفاع عن أرضها المقدسة واستردادها، وتولى قيادة سفينة الوطن باقتدار في مرحلة بالغة الدقة والخطورة من تاريخ مصر الحديث.

وقالت هيئة النيابة الإدارية أن المشير طنطاوي ستظل ذكراه العطرة رمزاً للوطنية والفداء- وندعو المولي عز وجل أن يلهم أسرته وذويه وشعب مصر العظيم الصبر والسلوان.

المصرى اليوم

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