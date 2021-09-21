القبض على «عاطل» انتحل صفة ضابط شرطة في القاهرة

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أعلنت الاجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم إنتحال الصفة، بعد أن أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص على دائرة القسم، منتحلاً صفة رجل شرطة.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وتبين أنه (مقيم بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (بطاقة تحقيق شخصية «مزورة»- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بتحصله على البطاقة المزورة بمساعدة (صاحب أستوديو تصوير كائن بمنطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وعثر بداخل الأستوديو الخاص به على (2 جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب، ماكينة تغليف كارنيهات- 3 ماكينات تصوير- 8 زجاجات حبر بلاستيك- كاميرا تصوير- مكبس طباعة- مجموعة من التوكيلات والشهادات والكارنيهات «مزورة»).

بمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.