أخبار عاجلة

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف -
الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها -
دون وخز.. اختراع روسي لتكنولوجيا التحكم في مستوى السكر بالدم -
«صحة قنا» تعلن عن الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا -
تركت طفلها لطليقها بإرادتها وبعد عامين أكتشفت سفره مع والده فشرعت فى قتل جدته -
الجيزة: إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص في هضبة الأهرام -
«قومى المرأة»: اعداد ندوات توعوية للتعريف بدور المرأة في مكافحة الفساد -
بعد شريف منير.. منة فضالي تتعرض لحريق في منزلها: «أمي إيديها اتحرقت» (فيديو) -
وزير التموين: بدء صرف استعاضات شهر أكتوبر لمنافذ صرف السلع التموينية -
ضبط 3 طن لحوم فاسدة بأسواق القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القبض على «عاطل» انتحل صفة ضابط شرطة في القاهرة

Print
القبض على «عاطل» انتحل صفة ضابط شرطة في القاهرة القبض على «عاطل» انتحل صفة ضابط شرطة في القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الاجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم إنتحال الصفة، بعد أن أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص على دائرة القسم، منتحلاً صفة رجل شرطة.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وتبين أنه (مقيم بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (بطاقة تحقيق شخصية «مزورة»- هاتف محمول).
بمواجهته إعترف بتحصله على البطاقة المزورة بمساعدة (صاحب أستوديو تصوير كائن بمنطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وعثر بداخل الأستوديو الخاص به على (2 جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب، ماكينة تغليف كارنيهات- 3 ماكينات تصوير- 8 زجاجات حبر بلاستيك- كاميرا تصوير- مكبس طباعة- مجموعة من التوكيلات والشهادات والكارنيهات «مزورة»).

بمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك

«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك

منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ»

منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ»

إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية

إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية

«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر

«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر