متحدث الرئاسة: إعلان حالة الحداد العام في أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام

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نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.

وعبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء: «إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۱».