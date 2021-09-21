إغلاق ثلاجة بها طن أسماك مجهولة المصدر في القليوبية

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أغلقت مباحث التموين في القليوبية ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بعد أن تم ضبط طن أسماك مجهولة المصدر بها ويشتبة في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى بها تمهيدا لطرحها في الأسواق وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها نحو طن أسماك يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى.

وقامت حملة مكبرة اسفرت عن ضبط الثلاجة وعثر بداخلها على نحو 1،1 طن أسماك بدون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وإغلاق الثلاجة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على الثلاجة لحين ارسال عينة من المضبوطات إلى الجهات المختصه لبيان عما اذا كان الاسماك المضبوطه صالحة للإستخدام الأدمى من عدمه.