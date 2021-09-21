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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:09 صباحاً
الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:09 صباحاً
دون وخز.. اختراع روسي لتكنولوجيا التحكم في مستوى السكر بالدم
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:09 صباحاً
«صحة قنا» تعلن عن الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:03 صباحاً
تركت طفلها لطليقها بإرادتها وبعد عامين أكتشفت سفره مع والده فشرعت فى قتل جدته
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:03 صباحاً
الجيزة: إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص في هضبة الأهرام
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:03 صباحاً
«قومى المرأة»: اعداد ندوات توعوية للتعريف بدور المرأة في مكافحة الفساد
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:03 صباحاً
بعد شريف منير.. منة فضالي تتعرض لحريق في منزلها: «أمي إيديها اتحرقت» (فيديو)
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:03 صباحاً
وزير التموين: بدء صرف استعاضات شهر أكتوبر لمنافذ صرف السلع التموينية
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:03 صباحاً
ضبط 3 طن لحوم فاسدة بأسواق القاهرة
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:03 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
فيديو لانتشار الدبابات في العاصمة السودانية على خلفية محاولة "انقلاب" في البلاد
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 12:34 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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