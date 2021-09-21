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أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي، الثلاثاء، عن موافقة مجلس محافظي البنك بالإجماع، خلال اجتماعه السادس والخمسون والذي انعقد بشكل افتراضي، على الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك خلال الفترة من 22-26 مايو 2023 في مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك في خطوة تعكس عمق العلاقة بين مصر ومجموعة بنك التنمية الأفريقي وكذا الإشادة الدولية بالإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.

ورحب محافظ البنك المركزي بقرار مجلس المحافظين، وأعرب عن تطلع مصر حكومًة وشعبًا لاستضافة هذه الاجتماعات الهامة، كما أشاد بالعلاقة التاريخية التي تربط مصر بالبنك الأفريقي –فمصر هي إحدى الدول المؤسسة له في ستينيات القرن الماضي– وكذا بالشراكة الاستراتيجية القوية مع البنك، والتي تقوم على التعاون المشترك لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر وتعزيز العمق والتعاون الأفريقي- الأفريقي، وشحذ التمويل اللازم للأجندة التنموية للقارة استنادًا على الإرادة السياسية المصرية القوية والداعمة لهذا التوجه وباستخدام الخبرات المصرية الرائدة في كل المجالات.

من جانبه، أشار أحمد زايد، ممثل مصر وجيبوتي في مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي إلى أن مصر قد نجحت وبشكل غير مسبوق في استيفاء ومطابقة كل مواصفات ومعايير البنك لاستضافة الاجتماعات السنوية بما يعد شهادة نجاح لمجهودات الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية في مصر وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما يشيد به دومًا مجلس إدارة البنك في مختلف اجتماعاته مطالبًا بنقل التجربة المصرية الناجحة إلى دول القارة الأفريقية.

وأفاد أن الاستضافة الناجحة لمصر لاجتماع اللجنة التشاورية لمجلس محافظي البنك –والذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في 18 سبتمبر 2019 تحت قيادة وإشراف عامر والذي ترأس وفد مصر خلال الاجتماع– قد عضد الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي لعام 2023. وقد نجح الاجتماع المشار إليه في إنهاء المفاوضات الخاصة بالزيادة السابعة لرأس مال بنك التنمية الأفريقي بنسبة 125% (من 93 إلى 208 مليار دولار).

جدير بالذكر، أن مصر هي ثاني أكبر مساهم أفريقي في رأس مال بنك التنمية الأفريقي والثالث على مستوى كل الدول الأعضاء، والذين يبلغ عددهم 81 دولة، كما أن مصر هي واحدة من 3 دول أفريقية فقط مساهمًة في موارد صندوق التنمية الأفريقي، والذي يستهدف تنمية الدول الأفريقية محدودة الدخل، وقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 6.4 مليار دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري، أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها حوالي مليار دولار لتمويل 22 مشروعًا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.