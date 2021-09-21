أخبار عاجلة

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف -
الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها -
دون وخز.. اختراع روسي لتكنولوجيا التحكم في مستوى السكر بالدم -
«صحة قنا» تعلن عن الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا -
تركت طفلها لطليقها بإرادتها وبعد عامين أكتشفت سفره مع والده فشرعت فى قتل جدته -
الجيزة: إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص في هضبة الأهرام -
«قومى المرأة»: اعداد ندوات توعوية للتعريف بدور المرأة في مكافحة الفساد -
بعد شريف منير.. منة فضالي تتعرض لحريق في منزلها: «أمي إيديها اتحرقت» (فيديو) -
وزير التموين: بدء صرف استعاضات شهر أكتوبر لمنافذ صرف السلع التموينية -
ضبط 3 طن لحوم فاسدة بأسواق القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عجوز أمام المحكمة : ابنتى فضلت لقب مطلقة من أن تعيش مع والد ابنها

Print
عجوز أمام المحكمة : ابنتى فضلت لقب مطلقة من أن تعيش مع والد ابنها عجوز أمام المحكمة : ابنتى فضلت لقب مطلقة من أن تعيش مع والد ابنها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

جلس رجل مسن في منتصف العقد السابع من عمره، في طرقه محكمة القاهرة الجديدة، ينتظر دوره في رول المحكمة التي تنظر استئناف النيابة على براءته من تهمة الاعتداء بالضرب على طليق ابنته، لم يتحدث كلمه واحده خلال انتظار دام لمدة ساعة ونصف وكان يظهر عليه علامات الشيخوخة ويديه ترتعش، وعندما جاء دوره أمام المحكمة، دخل العجوز للقاعة بصحبه محاميه وطلب التحدث للمحكمة.

وقال أنه رجل مسن وكان يعمل في إحدى الوظائف المرموقة، وشاء القدر أن تتزوج ابنته من شخص غير سوى كان يعتدى عليها بالضرب، واعتاد اهانتها أمام الجميع مما جعلها تنفصل عنه بالطلاق، وانه وعدها أن يكون مسؤول عن مصاريف وطلبات نجلها حتى يصون كرامتها .

وتابع «اهتمت ابنتى بعملها لكونها تعمل في إحدى الوظائف المرموقة، لكن طليقها ظل يطاردها وحاول اعادتها لعصمته أكثر من مرة إلا إنها رفضت، وفضلت لقب مطلقة من أن تعيش معه، بدء شره يصل اليه ولوالدتها، وفوجئت به يحرر محاضر كيديه ضدى ويتهمنى بالاعتداء عليه بالضرب في حين أن هذا لم يحدث واتهم والدتها بنفس الاتهام، وتم حفظ أكثر من بلاغ مما أقيم ضدهما وفى المرة الأخيرة تم إحالة المحضر إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بتبرئ من الاتهامات المنسوبة اليه» وقرر القاضى بصدور القرار في نهاية الجلسة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك

«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك

منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ»

منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ»

إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية

إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية

«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر

«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر