عجوز أمام المحكمة : ابنتى فضلت لقب مطلقة من أن تعيش مع والد ابنها

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جلس رجل مسن في منتصف العقد السابع من عمره، في طرقه محكمة القاهرة الجديدة، ينتظر دوره في رول المحكمة التي تنظر استئناف النيابة على براءته من تهمة الاعتداء بالضرب على طليق ابنته، لم يتحدث كلمه واحده خلال انتظار دام لمدة ساعة ونصف وكان يظهر عليه علامات الشيخوخة ويديه ترتعش، وعندما جاء دوره أمام المحكمة، دخل العجوز للقاعة بصحبه محاميه وطلب التحدث للمحكمة.

وقال أنه رجل مسن وكان يعمل في إحدى الوظائف المرموقة، وشاء القدر أن تتزوج ابنته من شخص غير سوى كان يعتدى عليها بالضرب، واعتاد اهانتها أمام الجميع مما جعلها تنفصل عنه بالطلاق، وانه وعدها أن يكون مسؤول عن مصاريف وطلبات نجلها حتى يصون كرامتها .

وتابع «اهتمت ابنتى بعملها لكونها تعمل في إحدى الوظائف المرموقة، لكن طليقها ظل يطاردها وحاول اعادتها لعصمته أكثر من مرة إلا إنها رفضت، وفضلت لقب مطلقة من أن تعيش معه، بدء شره يصل اليه ولوالدتها، وفوجئت به يحرر محاضر كيديه ضدى ويتهمنى بالاعتداء عليه بالضرب في حين أن هذا لم يحدث واتهم والدتها بنفس الاتهام، وتم حفظ أكثر من بلاغ مما أقيم ضدهما وفى المرة الأخيرة تم إحالة المحضر إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بتبرئ من الاتهامات المنسوبة اليه» وقرر القاضى بصدور القرار في نهاية الجلسة