بعد إقامتها دعوى خلع ضده.. رجل أعمال يطالب بمنع ابنته من السفر مع والدتها

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نظرت محكمة الأمور الوقتية بالقاهرة الجديدة، طلب قدمه رجل أعمال يطالب فيه بمنع ابنته من السفر مع والدتها، دون أذنه لكونه المسؤول عن ولايتها وذلك بعد خلافه مع زوجته .

قال محام رجل الاعمال أمام محكمة الأمور الوقتية التي نظرت الطلب، أن موكله يخشى تعنت زوجته والسفر بابنته دون أذنه ومنعه من رؤيتها مرة ثانية، بعد ان هددته بذلك نتيجة خلافات نشأت بينهما في الآونة الأخيرة، ونتج عنها طلبها للطلاق وعندما رفض تلبية الطلب أقامت ضده دعوى خلع .

وتابع المحام قائلا «أن موكله تزوج منذ 16 عاما من سيدة من اصل مصري وتحمل جنسية أجنبية، وأنجب منها طفلة واحدة لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها وكانا يعيشان حياة مستقر إلى أن حدث خلافا بينهما في الأونة الأخيرة.

وذكر بان موكله رجل أعمال وميسور وكان يلبى كافة متطلبات زوجته وأعطاها مساحة كبيرة من الحرية وكانت تصطحب طفلتها وتسافر بها عند أهلها ،وتعود مرة ثانية لكونها مقيمه معه في مصر، لكن بعد الخلاف الأخيره وتهديده له بحرمانه من إبنته مع تعنت رأيها وطلب الطلاق قرر أن يكون مسئولا عن ولايه ابنته.