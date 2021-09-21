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ضبط متهم بتجارة العملة ضبط 5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

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ضبط متهم بتجارة العملة ضبط 5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج ضبط متهم بتجارة العملة ضبط 5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول " والثانى مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج قاما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته إعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم "المتواجد خارج البلاد"،كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 5مليون جنيه مصرى.

المصرى اليوم

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