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بسبب الإكراميات وقلة النظافة.. 112 ألف جنيه غرامات على مستأجري 5 شواطئ بالإسكندرية

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بسبب الإكراميات وقلة النظافة.. 112 ألف جنيه غرامات على مستأجري 5 شواطئ بالإسكندرية بسبب الإكراميات وقلة النظافة.. 112 ألف جنيه غرامات على مستأجري 5 شواطئ بالإسكندرية

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وقعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، غرامات مالية تقدر بـ 112 ألف جنيه على مستأجري 5 شواطئ، وذلك لارتكابهم مخالفات خلال موسم الصيف.

ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن المخالفات تتنوع بين فرض الإكراميات وسوء معاملة الجمهور وانخفاض مستوي النظافة.

وأضاف رشاد، أن المخالفات تشمل عدم التزام المستأجرين بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها المحافظة بشأن تفشى ، ما استدعى توقيع غرامات مالية عليهم بقيمة 112 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الشواطئ التي جرى تغريم مستأجريها هي " الزهور، فاميلي بيتش الغربي، الإسكندر، ميامي العام، البوريفاج السياحي الشرقي".

وأكد استمرار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في دورها الرقابي الذي يستهدف في المقام الأول الإصرار علي تحسين مستوي الخدمة علي الشواطئ ومحاسبة من يخالف بنود التعاقد في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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