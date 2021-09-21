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"فلكية جدة": الاعتدال الخريفي 2021.. غدًا

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"فلكية جدة": الاعتدال الخريفي 2021.. غدًا "فلكية جدة": الاعتدال الخريفي 2021.. غدًا
يرجع لمَيَلان محور دوران الأرض بـ23.5 درجة

تشهد الكرة الأرضية غدًا، حدوث الاعتدال الخريفي عند الساعة 10:21 مساءً بتوقيت 07:21 مساءً بتوقيت غرينتش، في كامل النصف الشمالي لكوكبنا، وستكون الشمس على خط استواء الأرض مباشرة قادمة ظاهريًّا من شمال السماء متجهة نحو الجنوب، وهو أول أيام فصل الخريف.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: السبب في حدوث الاعتدال يرجع لمَيَلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض في وضعية غير مائلة بعيدًا عن الشمس ولا في اتجاهها؛ يحدث الاعتدال.

وأضاف: ستشرق الشمس يوم الاعتدال من نقطة الشرق الأصلية، وتغرب في نقطة الغرب الأصلية غير مائلة إلى الشمال أو الجنوب في كل أنحاء العالم، ويكون طول الليل النهار "تقريبًا" متساويًا بطول 12 ساعة، وهذا صحيح بصفة عامة، ولكن على وجه التحديد يكون النهار أطول بثمان دقائق إضافية من الليل في يوم الاعتدال في خطوط العرض المتوسطة.

وأردف: من ناحية أخرى؛ يلاحظ أن اليوم الأول من الخريف يمكن أن يختلف من 21 إلى 24 سبتمبر، ولا يبدأ في نفس اليوم خلال السنوات، فمن المعروف أن محور الأرض يبقى ثابتًا نسبيًّا بالنسبة للنجوم أثناء دورانها حول الشمس؛ ولكن يتغير اتجاهه بالنسبة للشمس على مدار العام؛ لذلك يفترض أن الاعتدال الخريفي يجب أن يبدأ في نفس اليوم من كل عام.

وقال "أبو زاهرة": السنة الشمسية ليست عددًا دقيقًا من الأيام، فعادةً ما نعتبر 365 يومًا، عامًا؛ لكن العام الشمسي يبلغ 365.2421897 يومًا؛ لذا فإن سنة التقويم أقصر قليلًا من السنة الشمسية، والسنوات الكبيسة أطول قليلًا.

وتابع: نظرًا لأننا لا نستطيع مواءمة السنة الشمسية مع عدد صحيح من الأيام؛ فسيكون هناك دائمًا بعض الانجراف بين أيام التقويم وأيام الاعتدالين والانقلابين؛ ولكن حتى لو كانت السنة الشمسية تبلغ 365 يومًا بالضبط؛ فعلى مدار القرون فإن تغير الفصول سيظل ينجرف بالنسبة لسنة التقويم؛ لأن محور دوران الأرض (يترنح) بسبب تفاعلات الجاذبية مع الشمس والقمر؛ مما يتسبب في تمايل كوكبنا قليلًا، وعلى مدى فترة طويلة جدًّا (الزمن الجيولوجي)، يمكن أن تتغير الفصول بشكل ملحوظ.

يُذكر أن فصل الخريف سوف يستمر 89 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة حتى موعد الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر القادم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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