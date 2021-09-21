أخبار عاجلة

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف -
الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها -
دون وخز.. اختراع روسي لتكنولوجيا التحكم في مستوى السكر بالدم -
«صحة قنا» تعلن عن الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا -
تركت طفلها لطليقها بإرادتها وبعد عامين أكتشفت سفره مع والده فشرعت فى قتل جدته -
الجيزة: إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص في هضبة الأهرام -
«قومى المرأة»: اعداد ندوات توعوية للتعريف بدور المرأة في مكافحة الفساد -
بعد شريف منير.. منة فضالي تتعرض لحريق في منزلها: «أمي إيديها اتحرقت» (فيديو) -
وزير التموين: بدء صرف استعاضات شهر أكتوبر لمنافذ صرف السلع التموينية -
ضبط 3 طن لحوم فاسدة بأسواق القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الإعلام السوداني يعلن تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة

Print
وزير الإعلام السوداني يعلن تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة وزير الإعلام السوداني يعلن تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة
قال: السلطات الأمنية تواصل ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في العملية

وزير الإعلام السوداني يعلن تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة

قال وزير الإعلام السوداني، حمزة بلول؛ إن محاولة الانقلاب الفاشلة كانت تسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وأضاف بلول؛ خلال مؤتمر صحفي: "سيطرنا على محاولة انقلابية فاشلة قام بها عناصر من ضباط النظام البائد".

وأوضح أنه "تمّت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة".

وأشار إلى أن السلطات الأمنية تواصل ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في عملية الانقلاب.

ودعا كل قوى الثورة وشعبنا إلى "الانتباه لما تتعرّض له البلاد".

وجدّد تأكيد مؤسسات الحكم المدني على أنها "لن تفرّط في مكتسبات الشعب وثورته".

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي سوداني إن الضباط الضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة الذين تم القبض عليهم ينتمون لتنظيم الإخوان المعزول.

وأوضح المسؤول السوداني أن المجموعة التي حاولت السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم تم احتواؤها، فيما اعتُقل عدد من الضباط، بينهم اللواء عبدالباقي بكراوي.

وأشار إلى أن المحاولة الانقلابية قام بها ضباط من الدفعتين 39 و40 بالجيش السوداني من داخل سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم وقاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف

الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها

الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها

دون وخز.. اختراع روسي لتكنولوجيا التحكم في مستوى السكر بالدم

دون وخز.. اختراع روسي لتكنولوجيا التحكم في مستوى السكر بالدم

تجاوباً مع "سبق".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف"

تجاوباً مع "سبق".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف"