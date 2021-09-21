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فقدت اليوم أباً ومعلماً.. الرئيس المصري ينعى "المشير طنطاوي"

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فقدت اليوم أباً ومعلماً.. الرئيس المصري ينعى "المشير طنطاوي" فقدت اليوم أباً ومعلماً.. الرئيس المصري ينعى "المشير طنطاوي"
"": كثيراً ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن

فقدت اليوم أباً ومعلماً.. الرئيس المصري ينعى

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ الحداد الوطني على المشير محمد حسين طنطاوي؛ الذي تُوفي صباح اليوم الثلاثاء.

ونعى السيسي، المشير محمد حسين طنطاوي؛ القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال في صفحته على "تويتر"، وفق " اليوم": "فقدتُ اليوم أباً ومعلماً وإنساناً غيوراً على وطنه، كثيراً ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن".

وأضاف: "إنه المشير محمد حسين طنطاوي؛ الذي تصدّى لأخطر ما واجهته من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محباً ومخلصاً لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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