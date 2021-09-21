تحرير ٩ محاضر مخالفة وضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، والمطاعم وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم، ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالمحافظة، قامت بشن حملات تفتيشية على محلات الجزارة والمطاعم لضبط سوق اللحوم والأسماك.

أشار مدير المديرية إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة، وضبط 178كجم دجاج مجمد، و70 كجم لحوم مفروم ومصنعة بدون بيانات ومجهولة المصدر، و40 كجم لحوم ذبح خارج المجازر، وتم تحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.