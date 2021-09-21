ميدو : «التسوية مع النقاز مالهاش أي لازمة!!»

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نشر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق والإعلامي الحالي، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن أزمة نادي الزمالك مع اللاعب التونسي حمدي النقاز.

وكتب ميدو: «المحكمة الرياضية كاس تقبل طعن الزمالك بإلغاء قرار الفيفا بتغريم الزمالك مليون و ٣٠٠ الف دولار لصالح حمدي النقاز»

وتابع: «مع تحمل اللاعب مصاريف التقاضي»

واختتم: «يعني لو كنا صبرنا أسبوعين ماكناش دخلنا في الفيلم ده!! يعني التسوية مع اللاعب مالهاش أي لازمه!!»

وكان النقاز قد فسخ عقده مع الزمالك بشكل مفاجئ في نوفمبر 2019، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

ورحل إلى الدوري الليتواني عبر نادي سودوفا، ثم انضم للترجي التونسي في بداية الموسم الماضي، قبل فسخ عقده بالتراضي والعودة إلى الزمالك.

وتعرضت إدارة الزمالك لانتقادات حادة بعد التعاقد مجددا مع النقاز الذي هرب من النادي من قبل الجماهير.