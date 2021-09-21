فتيات سيوة في جولة بحديقة الحيوان ومدينة الألعاب

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بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمشاركة فتيات سيوة في فعاليات افتتاح معرض ديارنا الذي تنظمة وزارة التضامن الاجتماعى في الفترة من ٢١ سبتمبر حتى ١ اكتوبر ٢٠٢١ م.

قامت رئاسة مركز ومدينة سيوة بتنظيم رحلة للفتيات والاطفال لزيارة عدد من المعالم بمحافظتى القاهرة والجيزة، حيث تم امس الاثنين زيارة حديقة الحيوان، كما تم زيارة مدينة الالعاب.

تجدر الاشارة ان فتيات وأطفال سيوة قد حرصوا على الظهور بالملابس السيوية التقليدية مما لاقى احتفاء كبيرا من قبل الزوار.

ودعو الجميع لزيارة الواحة والتعرف على معالمها الرائعة.