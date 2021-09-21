بالصور.. تحرير ميدان «كاميليا» من الكارو والإشغالات في بنها

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أعلن المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها أنه تم مصادرة 4 عربات كارو وتحرير 11 محضرا إشغال طريق خلال حملة قامت بها الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لرفع الإشغلات والتعديات بميدان كامليا وطريق كوبري المنصورة والإقليمي وتم التحفظ على البضائع والعربات الكارو بمخازن الوحدة المحلية

وتابع رئيس مركز ومدينة بنها أعمال الرصف المقامه بطريق طراد النيل بداية من الطريق الإقليمي إلى كوبري الفحص وتم رفع كافة المعوقات الموجودة وحلها لإستكمال الأعمال المقامه وسرعة الإنتهاء لتسليم الطريق على اعلي مستوي من الكفاءة والخدمات العامه للمواطنين

وأكد رئيس المدينة انه تم البدء في تطوير حديقه اللوكس بالمدينه بمخطط حضاري وتهذيب وتقليم الاشجار بها نظرا لارتفاع تلك الاشجار بمستوى البلوكات المجاورة والتي قد تسبب خطوره على المواطنين والعقارات وجارى تطوير الحديقه بالشكل اللائق لسكان المنطقه

كما يتم زراعة وتجميل ورى الاشجار والنباتات بشارع فريد ندا لإضفاء المسة الجمالية على الشوارع واستغلال المسحات الخضراء الاستغلال الأمثل لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة بالتنسيق مع إدارة الحدائق والمنتزهات العامه والاجهزة المعاونه بالوحده المحلية لمدينة ومركز بنها

حملة لرفع الاشغالات من ميدان كاميليا ببنها

حملة لرفع الاشغالات من ميدان كاميليا ببنها

حملة لرفع الاشغالات من ميدان كاميليا ببنها