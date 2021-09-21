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5 مدربين على طاولة برشلونة لخلافة كومان

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5 مدربين على طاولة برشلونة لخلافة كومان 5 مدربين على طاولة برشلونة لخلافة كومان

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يبحث نادي برشلونة الإسباني في الفترة الحالية عن مدرب جديد لخلافة الهولندي رونالد كومان على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني في ظل تدهور نتائج الفريق مؤخراً.

وأكدت تقارير إسبانية صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة برشلونة استقرت على إقالة رونالد كومان من تدريب الفريق بعد النتائج السيئة مؤخراً، وكان آخرها أمس الاثنين بالتعادل مع ضيفه المتواضع غرناطة بنتيجة 1-1 على ملعب كامب نو، وكان الفريق قريباً من الخسارة لولا هدفاً متأخراً أدرك به البارسا التعادل في الدقيقة 90.

وجاء هذا التعادل بعد أيام قليلة من خسارة مدوية للفريق أمام نظيره بايرن ميونخ على ملعب كامب نو أيضاً بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير إسبانية في الساعات الماضية أن هناك حالياً عدد من المرشحين على طاولة مسؤولي نادي برشلونة من أجل خلافة رونالد كومان في تدريب الفريق، وسنتعرف على هؤلاء المدربين الخمسة في السطور التالية:

يواكيم لوف

المدرب الألماني الشهير السابق للمنتخب الألماني والذي رحل عقب بطولة أمم أوروبا 2020 عن تدريب الماكينات الألمانية.

أنطونيو كونتي

المدير الفني الإيطالي السابق لفريق إنتر ميلان والذي قاد الأفاعي الإيطالية للفوز بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي قبل أن يرحل اعتراضاً على بيع النادي لنجوم الفريق وعلى رأسهم لوكاكو وأشرف حكيمي.

تشافي هيرنانديز

نجم برشلونة السابق، والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري، والذي كان هدفاً لبرشلونة أساساً في الصيف الماضي وكذلك قبل التعاقد مع رونالد كومان.

أندريه بيرلو

الإيطالي بيرلو المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي، والذي تراجعت معه نتائج اليوفي في السيدة العجوز ورحل عن تدريب الفريق ليتولى المسؤولية بدلاً منه ماسيمليانو أليجري.

فيليب كوكو

آخر الأسماء المرشحة لتدريب برشلونة هو الهولندي فيليب كوكو المدير الفني السابق لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي، والذي يسير بصورة جيدة في عالم صناعة المدربين في أوروبا.

المصرى اليوم

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