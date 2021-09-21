هيئة الاستعلامات تهدي مطروح 1500 نسخة من الدستور المصرى بثلاث لغات

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه، الثلاثاء، الأستاذة أم العز بريك مدير مركز الإعلام بالمحافظة وذلك لتسليم اهداء من الهيئة العامة للاستعلامات لمحافظة مطروح لعدد 2020 نسخة من الدستور المصرى باللغة العربية وعدد 500 نسخة من الدستور باللغة الفرنسية وعدد 500 نسخة من الدستور باللغة الانجليزية، وعدد 800 نسخة من كتاب مصر من إصدارات الهيئة العامة للاستعلامات.

ووجه محافظ مطروح خلال اللقاء الشكر للاستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على هذ الاهداء مشيدا بدور الهيئة التوعوى والثقافى الذي تقوم به لنشر ثقافة الاهتمام بنصوص الدستور بين كافة فئات المواطنين مع نشر الوعي السياسي والقانوني،، بواجبات وحقوق المواطنين، مع أهمية إلمام المواطنين به وبالأسس التي تنظم شؤون الحياة والمجتمع،، لنشر مبادئ احترام وسيادة القانون على الجميع .

وأصدر محافظ مطروح توجيهاته للإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بالمحافظة بتوزيع النسخ المهداة من الدستور المصري على مكتبة مصر العامة بمطروح وفرع سيوة ومكتبة مركز المعلومات بالديوان العام مع إهداء نسخة من الاصدار باللغة العربية لكل من مديري المديريات والادارات بالمحافظة .