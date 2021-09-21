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أمل أخير قد ينقذ رأس كومان من مقصلة برشلونة

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أمل أخير قد ينقذ رأس كومان من مقصلة برشلونة أمل أخير قد ينقذ رأس كومان من مقصلة برشلونة

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كشفت تقارير إسبانية عن حقيقة الوضع الحالي الذي يعيشه الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة داخل النادي الكتالوني.

واشتعلت الأوضاع داخل نادي برشلونة عقب سقوط الفريق في فخ التعادل مع ضيفه غرناطة على ملعب كامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني، وجاء هذا التعادل بعد أيام قليلة من خسارة مذلة للفريق على ملعبه أيضاً أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، منح المدرب الهولندي فرصة أخيرة حتى مباراة قادش المقبلة في بطولة الدوري على أمل تغيير الصورة بشكل كامل.

وأضافت الصحيفة: «أن هذا الأمر لا يعني التراجع عن إقالة كومان من تدريب الفريق حيث البحث مستمر عن مدرب بديل لخلافة الهولندي في تدريب البارسا».

المصرى اليوم

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