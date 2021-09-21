إزالة ١٣٣ حالة تعد ضمن الموجة الـ ١٨ بالشرقية

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تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجة الـ ١٨، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة ٢٤ حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة ٢ فدان و٢٢ قيراطا زراعة، كما تم إزالة ١٠٩ حالات تعد بالبناء المخالف بمساحة ٢٢ ألفا و١٣٣ مترا بمراكز «أولاد صقر- ههيا- الزقازيق- كفر صقر- فاقوس- الإبراهيمية- منيا القمح- بلبيس- الحسينية»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.