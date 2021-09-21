لماذا تحتاج تغيير زيت محرك سيارتك باستمرار؟.. تعرف على الأسباب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تغيير زيت السيارة من الأساسيات حتى تواصل الحركة دون مشاكل، لكن هل تسائلت يومًا عن الأسباب الحقيقة وراء حاجتك لتغيير الزيت باستمرار؟ قد يؤدي الانتظار طويلاً لتغيير الزيت في سيارتك إلى ضرر لا يمكن إصلاحه ويصعب تجنبه بسهولة.

وسيخبرك خبراء السيارات والميكانيكيون وأصحاب السيارات أن الزيت هو شريان الحياة لسيارتك، وربما تم توبيخك من قبل ميكانيكي لانتظارك وقت طويل لتغيير الزيت، من هنا علمت أن تلك خطوة أساسية في صيانة السيارة ولا يمكنك نسيانها، دون إدراك الأسباب ورائها.

لذا يقدم لك الموقع الأمريكي المتخصص في السيارات «drivecasa» عدة أسباب واضحة تدفعك للإهتمام بتغيير الزيت، أولها تأثير الزيت على أداء المحرك، ويذكر الموقع أنه لا يوجد شيء مثل الزيت «الطازج» للوصول إلى ذروة أداء المحرك، حيث تحتوي المحركات على مجموعة متنوعة من الأجزاء التي تتحرك بسرعات عالية، تميل هذه الأجزاء المتحركة إلى إحداث احتكاك ينتج عنه حرارة.

وإذا قمت بتغيير الزيت بانتظام، فستحصل سيارتك على تزييت مناسب يقلل من كمية الحرارة التي ينتجها المحرك، تعمل تغييرات الزيت أيضًا على التخلص من الأوساخ والحطام، مما يجعل محرك سيارتك يعمل بشكل أبطأ. إذا كان محرك سيارتك يسخن بسبب الزيت القديم، فسوف يتآكل ويتوقف في النهاية عن العمل بشكل صحيح.

والسبب الثاني هو تقليل الانبعاثات الضارة، في حالة كنت من محبي البيئة عليك تغيير الزيت باستمرار، ويمكن أن يؤدي إهمال تغييرك للزيت في انطلاق انبعاثات ضارة بالبيئة.

وتغييرك للزيت بشكل منتظم سوف يجعل سيارتك أكثر صداقة للبيئة لأن الزيت «الطازج» والجديد لن يحترق مثل الزيت القديم، فلا تنسى تغيير الزيت بتسجيل أيام استبدال الزيت بغيره جديد في التقويم عبر هاتفك لتساهم في الحفاظ على السماء والبيئة نظيفة، ويشير الموقع إلى أن ثالث سبب هو «توفير الغاز» لسيارتك.

تعد تغييرات الزيت المنتظمة مفيدة لمحركك ولمحفظتك، فعملية تغيير الزيت طريقة سهلة لتوفير الغاز، إذ يمكن أن يؤدي الاحتكاك الناتج عن الزيت القديم إلى إبطاء محرك سيارتك، مما يجعل زياراتك للميكانيكي أكثر تكرارًا. ويحافظ أيضًا تغيير الزيت على عمر المحرك، وهو السبب الرابع، فأنت بالتأكيد تتمنى أن تدوم سيارك لسنوات دون عطل، ومن أجل تحقيق هذا الهدف واظب على تبديل الزيت.

ويمكن للمحرك الخالي من الحطام والشوائب، أن يحافظ على محرك سيارتك ليُحدث فرقًا في عمر سيارتك، وقد تستمر سيارتك لسنوات أكثر مما تعتقد، كما تقدم تغييرات الزيت فرصة رائعة للحفاظ على تشغيل سيارتك دون مشاكل.

وعند أخذ سيارتك لتغيير الزيت، لا تتردد في مطالبة الميكانيكي بإلقاء نظرة سريعة على الصحة العامة لمحركك، أثناء فحصهم ما يدور في سيارتك، وقد يجدون شيئًا يحتاج إلى استبداله أو إصلاحه. سيسمح لك ذلك بتجنب الإصلاحات باهظة الثمن ومعالجة الأضرار التي لحقت بسيارتك.

ويقدم الموقع لك نصيحة أخيرة، لافتًا إلى أنه هناك أنواع متعددة من زيوت السيارات، إذا كانت لديك سيارة فاخرة، فقد تحتاج إلى نوع مختلف من الزيت، لذا قبل تغيير الزيت، لا تنسى أن تسأل ما هو أفضل زيت لسيارتك بناء على الأميال والطراز، وذلك يمكن أن يمنح سيارتك دفعة إضافية ويزيد من أداء المحرك. الزيت، ضروري للحفاظ على عمل سيارتك دون أي أعطال فلا تتجاهلها.