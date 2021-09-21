الجيزة: كلبشة السيارات المتعدية على الطريق بمنشأة القناطر (صور)

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قامت محافظة الجيزة بحملة إشغالات مكبرة على الكافيهات والمقاهي للتأكد من عدم التعدي على الطريق العام والالتزام بالإجراءات الاحترازية بعدم تقديم الشيشة للمواطنين ومواجهه مخالفات المقاهي والكافيهات.

وأسفرت تلك الحملة المكبرة عن مصادرة عدد 612 حالة إشغال لمحال ومقاهي وتم إيداعهم بديوان عام مجلس مدينة العياط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعه من محمود فؤاد رئيس مركز العياط.

كما قام مركز منشأة القناطر بكلبشة السيارات المتعدية علي الطريق العام بالانتظار الخاطي وذلك بمنطقة الموقف القديم بمنشاة القناطر.