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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، تولى مسؤولية البلاد في فترة صعبة وقاسية للغاية.

وأضاف السيسي خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية في السويس: «المشير طنطاوي قاد هذه المرحلة بإخلاص شديد وتفاني وحكمة شديدة، وتجاوز انهيار الدولة والحرب الأهلية بأقل حجم من الأضرار».

تابع: «المشير طنطاوي كان دايما يقول:»أنا ماسك جمرة نار في ايدي بتولع ايديا ومش قادر أسيبها لتحرق الدنيا«، مؤكدا أنه»كان سببا حقيقا في حماية مصر من السقوط في هذه المرحلة».

وأشار الرئيس السيسي إلى فترة الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقال: «المشير طنطاوي كان يخشى من تسليم السلطة لفصيل معين لعلمه بالأضرار التي ستمس الوطن منهم».

وشدد الرئيس السيسي على براءة المشير طنطاوي من دماء المصريين، قائلا: «والله برئ من أي دم، سواء في أحداث محمد محمود أو ماسبيرو أو استاد بورسعيد أو المجمع، وهو برئ من كل مؤامرة لإسقاط الدولة».

كما شدد الرئيس: «والله لو كان اللي بيحصل ده مؤامرة من المجرمين مش هيتسابوا أبدا. أي حد شريف مخلص أمين حريص على الناس يطمئن، وأي حد تاني غير كده ومهما كانت براعته في التخطيط للمؤامرة لازم يعرف إنه مش هيكسب أبدا، ربنا لا يصلح عمل المفسدين».