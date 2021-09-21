أخبار عاجلة

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف -
الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها -
دون وخز.. اختراع روسي لتكنولوجيا التحكم في مستوى السكر بالدم -
«صحة قنا» تعلن عن الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا -
تركت طفلها لطليقها بإرادتها وبعد عامين أكتشفت سفره مع والده فشرعت فى قتل جدته -
الجيزة: إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص في هضبة الأهرام -
«قومى المرأة»: اعداد ندوات توعوية للتعريف بدور المرأة في مكافحة الفساد -
بعد شريف منير.. منة فضالي تتعرض لحريق في منزلها: «أمي إيديها اتحرقت» (فيديو) -
وزير التموين: بدء صرف استعاضات شهر أكتوبر لمنافذ صرف السلع التموينية -
ضبط 3 طن لحوم فاسدة بأسواق القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يقسم على براءة المشير طنطاوي من دماء المصريين بعد 2011 (النص كامل)

Print
السيسي يقسم على براءة المشير طنطاوي من دماء المصريين بعد 2011 (النص كامل) يقسم على براءة المشير طنطاوي من دماء المصريين بعد 2011 (النص كامل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح إن المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، تولى مسؤولية البلاد في فترة صعبة وقاسية للغاية.

وأضاف السيسي خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية في السويس: «المشير طنطاوي قاد هذه المرحلة بإخلاص شديد وتفاني وحكمة شديدة، وتجاوز انهيار الدولة والحرب الأهلية بأقل حجم من الأضرار».

تابع: «المشير طنطاوي كان دايما يقول:»أنا ماسك جمرة نار في ايدي بتولع ايديا ومش قادر أسيبها لتحرق الدنيا«، مؤكدا أنه»كان سببا حقيقا في حماية من السقوط في هذه المرحلة».

وأشار الرئيس السيسي إلى فترة الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقال: «المشير طنطاوي كان يخشى من تسليم السلطة لفصيل معين لعلمه بالأضرار التي ستمس الوطن منهم».

وشدد الرئيس السيسي على براءة المشير طنطاوي من دماء المصريين، قائلا: «والله برئ من أي دم، سواء في أحداث محمد محمود أو ماسبيرو أو استاد بورسعيد أو المجمع، وهو برئ من كل مؤامرة لإسقاط الدولة».

كما شدد الرئيس: «والله لو كان اللي بيحصل ده مؤامرة من المجرمين مش هيتسابوا أبدا. أي حد شريف مخلص أمين حريص على الناس يطمئن، وأي حد تاني غير كده ومهما كانت براعته في التخطيط للمؤامرة لازم يعرف إنه مش هيكسب أبدا، ربنا لا يصلح عمل المفسدين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر