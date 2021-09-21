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المخابرات العامة تنعى المشير محمد حسين طنطاوي

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المخابرات العامة تنعى المشير محمد حسين طنطاوي المخابرات العامة تنعى المشير محمد حسين طنطاوي

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تنعى المخابرات العامة بمزيد من الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي.

وقالت في بيانها: «بسم الله الرحمن الرحيم {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي } صدق الله العظيم

تنعى أسرة المخابرات العامة بمزيد من الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

المصرى اليوم

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