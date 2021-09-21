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«الشمس» تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة

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«الشمس» تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة «الشمس» تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة

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قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة ان الفرقة تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة، الخميس المقبل ٢٣ من سبتمبر الجاري بعدد من الفعاليات بالفرقة، وذلك بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والابداع وجامعة بني سويف.

وأضافت «الحكيم» أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة الاشارة بمركز الطفل للحضارة والإبداع يبدأ بتقديم عرض «ملك الشتاء» من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الثانية عشر ظهرا، وهو من بطولة مجموعة من فناني فرقة «الشمس»، منهم ضعاف السمع والكلام بالاضافة إلى انهم طلاب بالمعهد العالي للفنون المسرحية، تعقب العرض ورشة للفنون التشكيلية، بينما تقدم الفرقة بمسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر تقدم الفرقة ندوة عن لغة الاشارة والاندماج الاجتماعي، يقدمها عدد من أستاذة جامعة بني سويف، في إطار التعاون المشترك ما بين الفرقة وكلية ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، يعقب ذلك تقديم عدد من الأفلام القصيرة من تنفيذ فناني فرقة مسرح الشمس .

يذكر أن عرض «ملك الشتا»من تأليف محمد عبدالحافظ ناصف، من بطولة عمرو عادل، مادونا «من ضعاف السمع والكلام»، شيماء أبوبكر، سيف، وفناني فرقة مسرح «الشمس»، موسيقى وألحان وائل عوض، ديكور نهاد السيد،، ويشرف على عروض المشروع وفاء الحكيم، فيلم الرسوم المتحركة من تصميم كريم ضاحي، من إخراج يوسف أبوزيد.

المصرى اليوم

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