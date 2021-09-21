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رئيس «الأسقفية» ناعيًا المشير طنطاوى: «أفنى حياته في خدمة الوطن»

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رئيس «الأسقفية» ناعيًا المشير طنطاوى: «أفنى حياته في خدمة الوطن» رئيس «الأسقفية» ناعيًا المشير طنطاوى: «أفنى حياته في خدمة الوطن»

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نعت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدم رئيس الأساقفة بالعزاء للقوات المسلحة المصرية ولأسرته ولجميع محبيه قائلًا: ننعى رجلًا من رجالات الأوفياء المشير حسين طنطاوى الذي أفنى حياته في خدمة الوطن رافعًا رايات القوات المسلحة المصرية حيث أسهم في تقدمها واحتلالها مراكز عليا عالميًا طوال سنوات خدمته

وأضاف رئيس الأساقفة: قاد المشير طنطاوى البلاد في فترة حرجة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ٢٠١١ ليضرب مثلًا جديدًا في الحكمة والوطنية وحسن الإدارة، مؤكدا: سيسطر التاريخ المصرى العسكرى إسهامات وإنجازات المشير طنطاوى بحروف من نور.

واختتم رئيس الأساقفة«نصلى أن يرحم الله الفقيد وأن يلهم أسرته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان».

المصرى اليوم

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