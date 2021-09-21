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منتخب يواجه إيطاليا في بطولة العالم للكرة الطائرة

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منتخب مصر يواجه إيطاليا في بطولة العالم للكرة الطائرة منتخب يواجه إيطاليا في بطولة العالم للكرة الطائرة

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يواجه الوطني للكرة الطائرة «شابات تحت 18 سنة» نظيره منتخب إيطاليا في ثاني مبارياته بمنافسات بطولة العالم للكرة الطائرة، والتي تستضيفها المكسيك حتى 29 من الشهر الحالي.

ويسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز، خاصة بعد هزيمته في مباراة أمس أمام منتخب بيرو بنتيجة (3-1)، إذ جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (20-25) و(25-22) و(25-20) و(25-22).

وتوجد في المجموعة الثانية برفقة منتخبات إيطاليا وتركيا وبيرو والدومينيكان.

وتضم قائمة الفريق اللاعبات فرح عز وملك البحيري وتقى الله مدحت ومريم ياسر وملك شاهين وآيات ياسين وشاهندا حاتم وفريدة هشام وحبيبة زعتر وهنا أيمن وفريدة الزرقا وفرح زكي.

وتترأس البعثة نادية رشوان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة، ونجلاء المصري، المدير الفني للفريق، وأيمن فؤاد، المدرب، ومي محمود حسني، محلل تقني.

المصرى اليوم

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