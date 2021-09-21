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أحمد داود يروّج لفيلمه «يوم 13» بطريقة غريبة (صورة)

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أحمد داود يروّج لفيلمه «يوم 13» بطريقة غريبة (صورة) أحمد داود يروّج لفيلمه «يوم 13» بطريقة غريبة (صورة)

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بدأ أحمد داود الترويج لفيلم الرعب «يوم 13» الذي يتصدر بطولته، وذلك باستخدام صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تخصيص يوم 13 من كل شهر لنشر صورة مُعلقًا عليها «النهارده يوم 13»، وسط تساؤل روّاد السوشال ميديا عن السبب، خاصةً وأن الفيلم هو المصري الأول الذي سيُعرض بالكامل بتقنية 3D في والشرق الأوسط.

ويشارك «داود »في بطولة الفيلم النجمة دينا الشربيني، وقد نشر داود مؤخرًا يجمع أعمالهما المشتركة، وفي نهاية الفيديو فيلم يوم 13، وحتى الآن لم يتم الكشف عن أي معلومات تخص الفيلم، سوى أن داود يقوم بشخصية عز الدين، الذي يعود إلى منزل عائلته الكبير بعد غربة طويلة، ليواجه ماضي مرعب يحاول نسيانه.

وبجانب فيلم« يوم 13»، أعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل «هيصة»، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبولبن.

المصرى اليوم

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