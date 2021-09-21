تحقيقات «العمالة المنزلية» : المتهمون خدعوا السيدات لاستغلالهم في الاعمال المخلة

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قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد احمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد صبرى يوسف تأجيل نظر قضية اتهام سيدة و14 متهما في قضية الاتجار بالبشر واستغلال السيدات جنسيا ، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل،

كشفت تحقيقات النيابة عن إدارة سيدة و14 أخرين مكتب للعمالة المنزلية في الدقى، عن قيام المتهمة الأولى صاحب المكتب بالاشتراك مع المتهم من الثانى حتى السادس على إستقطاب السيدات اللاتى يحتاجن إلى عمل وبعد توقيع العقد معهن يروادهن عن أنفسهن ويستغلوهن في الأعمال المنافية للآداب، إلا أن عدد من الضحايا تمكنوا من الفرار.

ننشر أقوال المجنى عليهن في تحقيقات النيابة، قالت «نجلاء –ا»«21 سنه» طالبة بالصف الثانى الثانوى تجارى ،بانها في غضون عام 2020 وحال بحثها عن فرصة عمل بموقع التواصل الإجتماعى «الفيس بوك» أبصرت إعلان لمكتب للعمالة المنزلية يطلب خلاله عمالة منزلية وبالاتصال بالمعلن طلب منها الحضور لاجراء مقابلة شخصية بمقر المكتب وبوصولها أبرم معها عقد عمالة يتضمن العديد من الشروط لم تتمكن من الاطلاع عليها وحصلوا منها على بطاقة الرقم القومى الخاصة بها، وبلغها أحد أعضاء المكتب بتوافر فرصة عمل لدى المتهم الثالث عشر، وأضافت انها حال تواجدها بمقر المكتب تعدى عليها المتهم الثانى بان قام بملامسة مواضع يتاذى عرض المراة من المساس بها .

بينما قالت «خضرة –خ»35 سنه ربة منزل المجنى عليها الثانية، بانها في نهاية عام 2019 توجهت إلى مكتب اللعمالة المنزلية وبوصولها تقابلت مع المتهمة الأولى والمتهمان الثانى والسادس وأقامت بالمكتب لحين تهيئة عمل لها مبرمين معها عقد عمالة وحصلوا منها على بطاقة الرقم القومي الخاص بها ،وتم إرسالها إلى راغبى المتعة فراودها عن نفسها وعندما رفضت تركها ترحل وعادت إلى مقر المكتب وحال تواجدها فوجئت بالمتهم الثانى يتعدى عليها جنسيا بتجريدها من ملابسها رغما عنها ومعتديا عليها بالضرب وأشارت إلى ان المتهمين بقيامهم بعمل اعلان وهمى لاستقطابها لاستغلالها جنسيا .

وقالت الضحية الثالثة وتدعى «نورهان –م»20 سنه مربية أطفال، بانها في غضون شهر يناير 2021 وحال بحثها عن عمل عثرت على إعلان لطلب عمالة بالمكتب وبالتواصل معها طلب منها صور شخصية شبة عارية كشرط للتوظيف فرفضت وأنهت المكالمة لتتلقى عقب ذلك اتصال هاتفى من المتهمة الأولى مبلغه إياها بانها صاحبة المكتب المعلن عن فرصة العمل واعادت عليها ذات الطلب ولرفضها قامت بدعوتها للحضور إلى مقر المكتب لحين تهيئة فرصة عمل، وبوصولها بتاريخ 6 فبراير 2021 تقابلت مع المتهمين الأول والثانى مبلغين إياها عدم توافر فرصة عمل في الوقت الحالي عارضين عليها الاقامة المجانية بمقر المكتب لحين تهيئة فرصة عمل المناسب مبرمين معها عقد يتضمن العيديد من الشروط ولم يمكنوها من الاطلاع عليه مبلغين إياها بانه في حالة مخالفة شروط التعاقد سوف تعرض نفسها للمسائلة القانونية والحبس وحصلوا منها على بطاقة الرقم القومى ومن ثم أبلغتها بتوافر فرصة عمل لدى رجل مسن في مدينة نصر وحال تواجدها بمسكنه تعدى عليها وهتك عرضها بملامسه مواطن عفتها وعندما رفضت تعدى عليها بالسب والشتم وابلغها أن المتهمة الأولى حصلت منه على مبلغ مالى مقابل ممارستها الجنس معها ولاذت بالفرار .

وأكدت تحريات النقيب محمد علاء عضو الرقابة الإدارية بانه وردت اليه معلومه أكدتها تحريات السرية مفادها قيا م المتهمة الأولى صاحبه المكتب للعمالة المنزلية بالاشتراك مع المتهمين من الثانى حتى السادس بتأسيس إدارة جماعة إجرامية تعمل على استقطاب العديد من السيدات راغبات العمل المنزلى بغرض التعامل فيهن من خلال عرضهن للاستغلال الجنسى وراغبى المتعة المحرمة وأن المتهمين من السابع حتى الأخير واخرين مستغلين حاجتهن المادية وظروفهم الاجتماعية وتم استصدار أذن من النيابة العامة لرصد وتسجيل مكالمات المتهمين ونفاذا لذلك الاذن تمكن من رصد وتسجيل بعض المكالمات فيما بين المتهمين وتوصل خلالها لهوية بعض المجنى عليهمن وتبين استغلال المتهمين للمجنى عليهن واعطائهن إقامة مجانية وبضبط وتفتيش المتهمين وتفتيش مكتب الحاق العمالة المنزلة بالدقى ووحدتين سكنيتين .