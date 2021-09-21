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ضبط مليون و500 الف ريال سعودى بحوزة راكب بالمطار

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ضبط مليون و500 الف ريال سعودى بحوزة راكب بالمطار ضبط مليون و500 الف ريال سعودى بحوزة راكب بالمطار

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عثرت أجهزة الأمن بمطار القاهرة على مبلغ مالي كبير عبارة عن مليون و500 ألف ريال سعودي بحوزة راكب مصري أثناء عودته من دولة ، بالمخالفة لقانون البنك المركزي بشأن انتقال النقد مع المسافرين.

البداية كانت أثناء قيام موظف الجمارك باستيقاف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج مسرعا من اللجنة الجمركية حتى يتهرب من دفع ضرائب ورسوم جمركية أو عملات ونقد.

تم وضع حقائب الراكب للتفتيش على جهاز الفحص بالأشعة، وبتفتيش حقيبة هاند باج ملكه عثر على عملات نقد من الريال السعودي داخل لفافات ورقية عبارة عن مليون و500 ألف ريال سعودي بالمخالفة لقانون النقد، والذي يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

المصرى اليوم

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