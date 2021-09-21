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النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق أرض زراعية في الصف

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النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق أرض زراعية في الصف النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق أرض زراعية في الصف

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طلبت نيابة الصف في الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحريات أجهزة الأمن للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء حريق قطعة أرض زراعية بالصف.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد النيران، دون وقوع خسائر بشرية.

وكان مدير قطاع جنوب الجيزة، تلقى إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض زراعية بالقرب من إحدى المدارس بمركز الصف.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب مدعومين بلودر تابع لمجلس المدينة.

أمكن محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق الذي شب في كمية من البوص بأرض زراعية دون وقوع إصابات.

المصرى اليوم

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