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بعد اعترافه بالتحرش بطفلين .. النيابة تحيل متهم بدر للجنايات

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بعد اعترافه بالتحرش بطفلين .. النيابة تحيل متهم بدر للجنايات بعد اعترافه بالتحرش بطفلين .. النيابة تحيل متهم بدر للجنايات

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أحالت جهات التحقيق بالشروق وبدر ، المتهم بالتحرش بطفلين فى بدر لمحكمة الجنايات.

أدلى المتهم بالتحرش بالطفلين قبل إحالته للجنايات ، قام باستدراج طفلين إلى شقته “وقام بالتحرش بهما محاولا التعدى عليهم .

أضاف المتهم بالتحرش ان الطفلين كانا يلعبان امام المنزل فأوهمهما بمنحهما قطع من الحلوى فدخلا معه الشقة وقام بالتحرش بهما محاولا التعدى عليهم.

البداية كانت ببلاغ لقسم شرطة بدر من سيدة تتهم جارها بالتحرش بطفليها محاولا التعدى عليهما، تم ضبط المتهم واعترف بالواقعة فاحالته النيابة للجنايات .

المصرى اليوم

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