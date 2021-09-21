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مخيف.. شاهد ما فعله رجل حين قفزت عليه أفعى شرسة

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فيديو مخيف.. شاهد ما فعله رجل حين قفزت عليه أفعى شرسة مخيف.. شاهد ما فعله رجل حين قفزت عليه أفعى شرسة
موقع هندي: سلوك الأفعى كان عدائيًّا للغاية

فيديو مخيف.. شاهد ما فعله رجل حين قفزت عليه أفعى شرسة

أظهر مقطع تم تداوله على مواقع التواصل، لحظة هجوم شرس مفاجئ، قفزت فيه أفعى كبيرة على رجل في تايلاند، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبينما كان الرجل يقترب من طاولة في منزله، ظهرت أفعى كبيرة، حاولت الانقضاض على ساق الرجل، حسب موقع "إن دي تي في" الهندي الذي نشر الفيديو.

ومن حسن حظ الرجل أن ردة فعله كانت سريعة للغاية؛ حيث اندفع هاربًا من الأفعى التي هاجمته بغتة وبحركة سريعة.

وحسب الموقع؛ فإن سلوك الأفعى كان عدائيًّا للغاية، ولولا تحرك الرجل السريع لكان قد تعرض للدغة.

وفي تعليق على الفيديو، أبدى الكثيرون دهشتهم مما فعلته الأفعى، يقول المعلق سوراج جوبتا: "إنها كوبرا عملاقة"، ويقول هروتوراج كيدار: "أين مَن يقولون إن الأفعى لا تهاجم شخصًا لم يهاجمها؟! ها هي هاجمت الرجل دون سبب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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