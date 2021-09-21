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"الندوة" تفتتح مسجدًا وثلاثة فصول قرآنية وبئرًا ارتوازية بالنيجر

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على مساحة ٦٠٠م2.. والأهالي ثمّنوا جهود المملكة الإنسانية والتنموية

ثمّن أهالي منطقة ماكلوندي بالنيجر، جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي الإنسانية؛ لافتين إلى أن دعم المملكة العربية المتواصل حكومة وشعبًا، للبرامج الهادفة والبنّاءة التي تحتاجها كثير من المجتمعات والشعوب الإفريقية، سببٌ رئيسي في نجاح تلك الجهود، وأن مكانة المملكة ودعمها الإنساني محل تقدير وعرفان من الجميع.

جاء ذلك لدى افتتاح مكتب الندوة في النيجر مركزًا جديدًا في منطقة ماكلوندي على مساحة (٦٠٠) م2 يضم مسجدًا بمساحة ١٠٠م٢ وثلاثة فصول قرآنية بمساحة ١٠٠م٢، وبئرًا ارتوازية بالطاقة الشمسية، ويستفيد من المركز أكثر من (3500) نسمة.

شارك في حفل الافتتاح عدد من الشخصيات العامة في المنطقة، يتقدمهم شيخ المنطقة عبدالله نوجا، وكبير الدعاة الشيخ عمران أحمد، ومسؤول القرية والبلدية، ولفيف من دعاة الندوة، وحشد كبير من الأهالي الذين عبّروا عن امتنانهم لإقامة هذا المشروع الحيوي في منطقتهم التي تخلو من المراكز، وأبدوا فرحتهم بالبئر الذي يوفر لهم المياه الصالحة للشرب، بعد أن كانوا يعانون للحصول عليها من أماكن ومناطق بعيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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