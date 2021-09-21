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المشدد ٥ سنوات لتاجر فاكهة حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

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المشدد ٥ سنوات لتاجر فاكهة حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية المشدد ٥ سنوات لتاجر فاكهة حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة تاجر فاكهة بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة مالية قدرها ٥٠ ألف جنيه، لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «ع. ع. ع» ٥١ عاما تاجر برتقال، ومقيم الملاك مركز التل الكبير، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز بلبيس.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة من ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، وسلاح ناري بندقية آلية و٩ طلقات لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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