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أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي الحداد الرسمي لوفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وإطلاق اسم المشير طنطاوي على قاعدة الهايكستب العسكرية لدوره التاريخي في مصر.

وقال الرئيس خلال افتتاحه مشروعات قومية في محافظة السويس: أقول كما قال المشير محمد حسين طنطاوي حين قال: «أنا ماسك جمرة نار في ايدي» هكذا كان الشعور الذي عاش به المشير طنطاوي خلال تولى المجلس العسكري المسئولية لمدة عام ونصف بعد ثورة يناير، ويشير إلى أن المشير طنطاوي قاد مصر بحكمة في أصعب الظروف

وقد تقدم الرئيس السيسي للشعب المصري ولأسرة المشير طنطاوي بالعزاء ودعا الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.