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طرحت المطربة يارا كليب أغنيتها الجديدة «أنا رحت منك» باللهجة المصرية، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور، الأغنية من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع زيد نديم، وإشراف خالد أبومنذر.

أنا رحت منك تتضمن موسيقي متطورة، ورؤية فنية تدمج ما بين الحداثة والأصالة.

المطربة يارا أكدت سعادتها بتقديم أغنية «أنا رحت منك»، مؤكدة شعورها بالفخر بهذا العمل الذي كتبه الشاعر المبدع حسين السيد، ولحنه الموسيقار طلال، كاشفه عن أملها بتكرار تجربة تقديم أعمل موسيقية طربية في المستقبل، لحرصها الدائم على تقديم فن طربي متميز، يعكس عشقها للفن الذي تعتبره الحياة بالنسبة لها.

وكشفت يارا انها متفائلة بأغنية «أنا رحت منك» لما تحمله من طابع طربي وقيمة فنية متميزة، والنتيجة تجربة موسيقية فريدة فنيًا، تبلورت في شكل أغنية طربية تعيش في مخزون ذاكرة ووجدان الجمهور، كاشفة عن أن الأغنية تم تصويرها في دبي، تحت إدارة المخرج، وقد ظهرت في الأغنية بطريقة عفوية.

تقول كلمات الأغنية:«أنا رحت منك وانت اللي تعرف من إمتى، أنا غبت عنك وانت اللي عايز كده انت، مابغيرش خلاص ما بخافش عليك، مبقاش للقلب نصيب حوليك، زعلان من إيه مش ده طلبك، وحتزعل ليه مش ده أمرك، جاي بتدور وتسأل بعد ايه،هو فين اللي انت بتدور عليه».