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المشدد 10 سنوات لعامل قتل ابن زوجته بالشرقية

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المشدد 10 سنوات لعامل قتل ابن زوجته بالشرقية المشدد 10 سنوات لعامل قتل ابن زوجته بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بقتل ابن زوجته إثر تعديه عليه بالضرب، على خلفية مشاجرة مع الزوجة والدة الطفل المجني عليه بمركز بلبيس.

تعود أحداث القضية للعام الجاري 2021، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا من ربة منزل، 27 عاما، مقيمة ببندر بلبيس، تتهم زوجها «م. ط. ا»، 28 عاما، عاملا مقيما بذات العنوان، بالتعدي على نجلها من زواج سابق، ويدعي «س. ع. س»، 5 سنوات، وإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أدت لوفاته حال إسعافه بالمستشفى.

وتبين من تحريات المباحث أنه أثناء عودة المتهم لمحل إقامته حدثت مشاجرة بسبب عدم إعداد زوجته الطعام، فقام بالتعدي عليها بالضرب، وعلي إثر ذلك قام الطفل المجني عليه بالصراخ فتعدى عليه بالضرب، محدثا الإصابات التي وردت في تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه طفلها، وهى فقدان في درجة الوعي ونزيف حاد بالمخ ما أدى إلى هبوط في الدورة الدموية والتنفسية، تسببت في وفاته عقب إجراء جراحة عاجلة لإسعافه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة تقرر حبسه على ذمة التحقيقات وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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