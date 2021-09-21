اتحاد الكرة : كيروش مدرب مشروع وخطة لمستقبل كرة القدم المصرية

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شدد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة على أن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب كبير، وهناك طموحات كبيرة معه في الفترة المقبلة.

وقال مجاهد، خلال تصريحات تليفزيونية: «التعاقد مع كارلوس كيروش جاء بعد دراسة كبيرة ونظر لمستقبل الكرة المصرية، وهو مدرب مشروع وخطة مستقبلية وليس مدربا لمرحلة أو بطولة فقط».

وأضاف مجاهد: «كيروش يعرف جيدا طموحات الشعب المصري وقادر على تحقيقها من خلال تاريخه السابق، ونجاحه في الوصول لنهائيات كأس العالم مع أكثر من منتخب وفي قارات مختلفة».

وتعاقد اتحاد الكرة مع البرتغالي كارلوس كيروش عقب قرار إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر بعد التعادل 1-1 مع الجابون في تصفيات كأس العالم.