كومان معلقًا على تدهور برشلونة: «اعمل إيه؟!»

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يمر فريق برشلونة الإسباني في الفترة الأخيرة بمرحلة من انعدام الوزن في ظل النتائج السيئة التي يحققها الفريق على الصعيدين المحلي والقاري الأوروبي.

وسقط برشلونة أمس الاثنين في فخ التعادل مع ضيفه المتواضع غرناطة بنتيجة 1-1 على ملعب كامب نو، وكان الفريق قريباً من الخسارة لولا هدفاً الإنقاذ الذي سجله أراوخو في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وسيطرت على جماهير برشلونة حالة من الحزن لهذه النتيجة خاصة أنها جاءت بعد خسارة ثقيلة للفريق في الأسبوع الماضي أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وعقب نهاية مباراة برشلونة وغرناطة أمس تحدث رونالد كومان عن المباراة وعن خطة اللعب التي خاض بها المباراة والتي تغيرت في الدقائق الأخيرة بتكثيف الهجوم بشكل واضح.

وقال كومان: «أقولها من جديد، ماذا يمكنني أن أفعل..؟! برشلونة الحالي ليس هو فريق برشلونة الذي كان يبدع قبل 8 سنوات ويقم كرة التيكي تاكا الساحرة، نوعية اللاعبين كانت مختلفة، اليوم لا نملك لاعبين بمهارات عالية في المواجهات الثنائية أو لديهم سرعة عالية».

وأضاف كومان: «قمنا بما كان يجب علينا القيام به وقدمنا مباراة على صعيد الأداء جيدة ولم يحالفنا التوفيق للفوز».